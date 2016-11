Pink in verwachting van tweede kind

ANP Pink in verwachting van tweede kind

LOS ANGELES - Pink had zaterdag een grote verrassing voor haar fans. De 37-jarige zangeres en haar man Carey Hart verwachten hun tweede kind, maakte Pink bekend middels een foto op Instagram.

Door ANP - 12-11-2016, 19:46 (Update 12-11-2016, 19:46)

“Verrassing!”, schreef Pink bij een foto waarop al een flinke babybuik te zien is. Wanneer het kind het levenslicht moet zien, is nog niet bekend. Op het kiekje dat Pink deelde is ook haar vijfjarige dochter Willow Sage te zien.

Pink zei in mei nog dat ze graag meer kinderen wilde. “Ik vind het geweldig om moeder te zijn”, vertelde ze in Good Morning America. “Ik heb lange tijd geleden gekozen voor een gezin en dat is nog steeds mijn prioriteit.”

Destijds grapte Pink dat ze al het gevoel heeft twee kinderen te hebben. “Carey is een geweldige echtgenoot en een goede vader, maar hij is ook net een kind. Hij valt altijd in slaap als hij Willow naar bed brengt.”