ANP Sting zingt Bataclan weer open

PARIJS - Het theater Bataclan in Parijs is zaterdag een jaar na de bloedige terreuraanslag heropend met een concert van Sting. De 65-jarige zanger begon zijn optreden met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de negentig mensen die hun leven in de zaal verloren.

Door ANP - 12-11-2016, 21:58 (Update 12-11-2016, 21:58)

"We zullen ze niet vergeten", zei hij tegen de 1500 aanwezigen, waarmee de zaal tot de laatste plaats was uitverkocht. Onder het publiek bevonden zich veel nabestaanden van de slachtoffers van de aanval door drie IS-terroristen. Het drietal stapte vorig jaar op 13 november bewapend met automatische geweren en bomgordels de zaal binnen waar de Amerikaanse rockband Eagles of Death Metal optrad. Tegelijkertijd sloegen twee andere terreurteams toe op straat bij enkele cafés en bij het stadion Stade de France.

Bataclan is de afgelopen maanden ingrijpend verbouwd om alle sporen van het geweld te wissen. Sting vroeg geen gage voor zijn optreden. De recette komt ten bate van slachtoffers en nabestaanden. De voorstelling was met strenge veiligheidsmaatregelen omgeven.