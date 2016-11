Veteranen helpen gestrande Bruce Sprinsteen

FARMINGDALE - Bruce Springsteen is zaterdag uit de brand geholpen door een paar oorlogsveteranen. The Boss was er met zijn motor opuit getrokken, maar kreeg pech. Dankzij de oud-soldaten kwam hij uiteindelijk toch veilig thuis.

Door ANP - 13-11-2016, 10:34 (Update 13-11-2016, 10:34)

De oud-gedienden van de Freehold American Legion Post 54 Legion Riders kwamen terug van een herdenkingsceremonie vanwege Veteranendag en besloten een tochtje te maken met hun motoren. Toen zagen Dan Barkalow, Bob Grigs, Donald Clayton en Ryan Baily een gestrande motorrijder langs de weg zitten. Dat bleek Springsteen te zijn.

De veteranen konden zijn motor niet aan de praat krijgen, maar Baily bood hem een lift aan naar Farmingdale. Daar kon de rocker in een cafeetje iemand regelen voor hulp.

Drankje

Springsteen trakteerde de mannen op een drankje en ging gewillig op de foto met de veteranen. Hij vroeg ook nog hun namen en adressen. Waarschijnlijk zit er nog een extra bedankje in het verschiet.

Op Facebook doen de veteranen verslag van hun avontuur met Springsteen. In hun post noemen ze de rocker een ‘doodgewone gozer met wie het goed toeven was’.