ANP Vierde kleinkind Steven Tyler onderweg

LONDEN - Mia Tyler is in verwachting van haar eerste kindje. De 37-jarige dochter van rocker Steven Tyler maakte het nieuws bekend op Instagram.

Door ANP - 13-11-2016, 20:15 (Update 13-11-2016, 20:15)

''Mijn babybuikje is bijna net zo groot als mijn kont. Door het dolle heen dat ik wereld kan vertellen dat onze baby in de lente arriveert'', schrijft Mia bij een foto van zichzelf voor de spiegel. Haar buikje is duidelijk zichtbaar.

De vader van Mia's baby is hoogstwaarschijnlijk Dan Halen, alhoewel de twee hun relatie nooit officieel hebben bevestigd. Vorige maand postte Mia nog wel een foto van Dan en zichzelf op Instagram en noemde hem haar 'crush'.

Mia's kindje wordt het vierde kleinkind van Steven. Zijn andere dochter Liv Tyler heeft namelijk drie kinderen.