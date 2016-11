Sting nog niet klaar om te sterven

NEW YORK - Sting is er nog niet klaar voor te sterven. Dat zegt de 65-jarige zanger in een interview met USA Today. Hij heeft zijn sterfelijkheid wel geaccepteerd. Daar zingt hij over in het lied 50,000, dat werd geïnspireerd door de recente dood van muzikanten Prince, David Bowie, Glenn Frey en Lemmy Kilmister.

"Ik ben nog lang niet klaar om te sterven, ik heb nog werk te doen. Maar een acceptatie is voor ons allemaal nuttig, want het is de realiteit." Het nummer 50,000 staat op de nieuwe plaat 57th & 9th, Stings eerste pop/rockalbum in tien jaar, waarmee hij vanaf volgend jaar op wereldtournee gaat. De zanger zegt graag op tournee te zijn. "Het is erg geregeld. Je hoeft niet teveel na te denken; het is een soort vakantie van het brein."

Sting, die zaterdag een concert gaf in het heropende Bataclan in Parijs, treedt op 5 april op in Amsterdam.