Geert de Jong vindt gemeente Den Haag ‘laf’

ANP Geert de Jong vindt gemeente Den Haag ‘laf’

DEN HAAG - Geert de Jong noemt de argumenten waarmee de gemeente Den Haag toneelgroep De Appel na 45 jaar de nek omdraait “laf”. In een interview in De Volkskrant haalt de actrice, die tientallen jaren deel uitmaakte van het gezelschap, uit naar de stad die de subsidiekraan voor het oudste gezelschap van Nederland definitief heeft dichtgedraaid.

Door ANP - 14-11-2016, 8:03 (Update 14-11-2016, 8:03)

“Vooral de argumenten zijn laf”, stelt De Jong. “Er zou geen plaats zijn voor een tweede gezelschap in de stad, naast het Nationale Toneel. Die plaats is er juist wél en zou er in elke stad moeten zijn. Tegenstellingen zijn goed. Dus ze hadden gewoon moeten zeggen: wij willen de alleenheerschappij van één theater en daar zetten wij al ons geld op in.”

De actrice neemt dit seizoen afscheid van het podium met een rol in de voorstelling Palm Springs, te zien in het DeLaMar. Zij verhuist begin volgend jaar terug naar haar geboorteland België. “Ik ben hier in 1971 gekomen, het was paradise hier, een Utopia: die vrijheid, álles kon. En zie nu hoe een land in veertig jaar kan veranderen. Er mag niks meer, alles moet langs zes commissies en achttien ambtenaren. Ik wil niet zeuren als een oud wijf, maar kijk naar Amsterdam: die mooie, progressieve, vrijgevochten stad is één groot pretpark geworden.” België is ook niet perfect, erkent ze meteen. “België is een bananenrepubliek. Maar het fijne is dat iedereen dat weet en er naar handelt.”

Mama is boos!

Haar grootste bekendheid bij het grote publiek kreeg De Jong met haar rollen in de films Schatjes! (1984) en Mama is boos! (1986). In de twee zwarte komedies speelt ze samen met Peter Faber een echtpaar die op het scherpst van de snede hun kinderen en elkaar bevechten. “Het gekke is dat het voor mij gewoon twee rollen waren”, blikt De Jong terug. “De buitenwereld heeft er vervolgens een bijna iconisch ding van gemaakt.” Toen de actrice de rol speelde, viel de theaterwereld over haar heen. “Het was toen allemaal nog erg gescheiden: je speelde toneel of je deed televisie en film. Toen ik vervolgens een Gouden Kalf kreeg, hoorde je ze niet meer.”

Toneelgroep De Appel speelt de komende weken als afscheidsvoorstelling Hamlet van William Shakespeare, met David Geysen in de hoofdrol. De voorstellingen zijn bijna uitverkocht.