Verhoeven scoort in Amerikaanse bios met Elle

LOS ANGELES - De thriller Elle van Paul Verhoeven doet het goed in de Amerikaanse bioscopen. De film, die vertelt over een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter, haalde in het eerste weekend met een release in slechts twee zalen 56.000 dollar op. Dat is een uitstekende prestatie, melden Amerikaanse media.

Door ANP - 14-11-2016, 8:36 (Update 14-11-2016, 8:36)

Elle is de eerste speelfilm van de Nederlandse regisseur in tien jaar tijd. De film beleefde zijn wereldpremière in Cannes, in competitie voor de Gouden Palm, en kreeg lyrische recensies. Kenners stellen dat Elle een Oscarkandidaat kan worden; vooral hoofdrolspeelster Isabelle Huppert wordt getipt voor een nominatie. Het zou de eerste keer zijn dat het Franse icoon deze eer te beurt valt.

Zwartboek, de laatste Nederlandstalige film van Verhoeven, bracht in de VS 4 miljoen dollar op, wat voor een niet-Engelstalige film een prima prestatie is. Volgens Amerikaanse voorspellingen gaat Elle een zelfde opbrengst behalen. In Nederland trok Elle tot nu toe 112.000 bezoekers. De film draait na bijna zes maanden nog steeds dagelijks in de Nederlandse theaters.

De best bezochte film in de Amerikaanse bioscopen is momenteel de Marvel-titel Doctor Strange, over een arts die na een ongeluk naar Nepal afreist om aan te sterken. Hier belandt hij bij een sekte die de aarde moet beschermen tegen buitenaardse gevaren. De actiefilm, met in de hoofdrol Benedict Cumberbatch, bracht in het tweede weekeinde 43 miljoen dollar op.