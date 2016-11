VVN prijst Verlinde om verstoppen smartphone

ANP VVN prijst Verlinde om verstoppen smartphone

AMERSFOORT - Veilig Verkeer Nederland is heel blij met de bekentenis die Albert Verlinde deze week in de Tros Kompas doet. De musicalproducent en presentator vertelt in het televisieblad tegenwoordig zijn smartphone in de kofferbak van zijn auto te verstoppen als hij zelf achter het stuur zit.

Door ANP - 14-11-2016, 8:53 (Update 14-11-2016, 8:53)

“Mensen doen alles achter het stuur behalve op de weg letten en dat is gevaarlijk”, stelt Verlinde. “Ik maakte me schuldig aan diezelfde gevaarlijke handelingen, maar heb nu besloten mijn telefoon in de kofferbak te leggen. Daardoor houd ik echt mijn blik op de weg.” Verlinde is naar eigen zeggen verslaafd aan zijn smartphone. In 2002 werd de BN’er live op de radio bekeurd toen hij niet handsfree belde tijdens een gesprek met Edwin Evers.

Een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland noemt het “slim, dapper en verstandig” dat Verlinde het radicale besluit genomen heeft. “Tien miljoen mensen in Nederland hebben een smartphone”, rekent ze voor. “Een groot deel daarvan geeft toe daar ook gebruik van te maken tijdens het fietsen of rijden.” Dit probleem is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. “Vroeger ging het alleen om bellen, nu zit iedereen ook achter het stuur te whatsappen, Facebooken en e-mailen. Dat betekent dat niet alleen je gedachten, maar ook je handen en je ogen met heel andere dingen bezig zijn dan met het rijden.”

Dodelijke verkeersslachtoffers

Bij tussen de “vele tientallen tot honderden” dodelijke verkeersslachtoffers die per jaar in Nederland vallen is er sprake van smartphone-gebruik achter het stuur van de auto of fiets. VVN en de overheid proberen hier middels de campagne ‘ONderweg ben ik OFFline’ meer aandacht voor te genereren.

Deze campagne lijkt effect te hebben, stelt de zegsvrouw van VVN. “Veel mensen herkennen zich in dit gevaarlijke gedrag”, stelt ze. “De verleiding om bij het horen van een piepje toch even snel te kijken wat er aan de hand is, blijkt vaak groter dan de goede wil niet te kijken. Ik vind de oplossing van Albert Verlinde heel slim: van ons mag dat initiatief navolging krijgen.”