Jasper van Kuijk zegt personages gedag

ROTTERDAM - Cabaretier en columnist Jasper van Kuijk is dit jaar lastig te missen. Zijn eerste columnbundel kwam uit, zijn derde theatervoorstelling Onder de streep ging in première en eind november presenteert hij Cameretten, het grootste cabaretfestival van Nederland. Ondertussen werkt Van Kuijk nog twee dagen per week aan de TU Delft als universitair docent.

14-11-2016

“Schrijven en optreden is inmiddels echt mijn hoofdwerk”, constateert hij tevreden. Toch zou de cabaretier zijn twee dagen op de universiteit niet willen missen. “Rondtouren brengt een redelijk raar leven met zich mee: elke dag in een andere zaal, vaak pas om twee uur thuis. Het is best lekker om op dinsdag en woensdag standaard met normale mensen bij een koffiezetautomaat te staan. Die afwisseling bevalt prima.”

Bovendien levert zijn werk als industrieel ontwerper ook inspiratie op voor columns en theaterprogramma’s. “Alles wat je leest of kijkt of doet, duikt als je gaat schrijven bewust of onbewust weer op”, merkt hij. In zijn vorige programma speelde de cabaretier een alter ego, een gewetenloze zakenman die hij had kunnen worden als hij ooit op een vacature van Philip Morris had gereageerd. In zijn nieuwe voorstelling Onder de streep zoekt Van Kuijk het dichter bij zichzelf en vraagt hij zich af of meer kennis altijd goed is. “Ik heb afscheid genomen van personages; dit keer wilde ik gewoon zelf op een podium staan om te vertellen.”

Kleinkunstcursus

Van Kuijk ontdekte pas op latere leeftijd dat het podium zijn roeping was. Tijdens zijn studie in Delft schreef hij zich in voor een kleinkunstcursus. “Ik schreef wel eens liedjes, daar wilde ik wat beter in worden”, grinnikt hij. “Ik kwam helemaal niet voor het cabaret.” Uit de cursus groeide het elftal Delfts Blok, dat in 2001 de juryprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival won. Drie jaar lang toerde de groep door het land, om vervolgens uit elkaar te vallen. “We waren inmiddels allemaal afgestudeerd, en de meeste leden van de groep wilden toch liever daar in verder gaan.”

Zelf koos de cabaretier eerst ook voor een aanstelling aan de TU Delft. Maar toch begon het na twee jaar weer te kriebelen: “Ik miste het echt.” Via allerlei open podia, onder meer in theater PePijn in Den Haag, ontdekte Van Kuijk dat hij het optreden ook prima alleen afkon. In 2010 volgden de jury- en publieksprijs op festival Cameretten, dat hij eind deze maand presenteert. “Het is heel goed dat er in Nederland heel veel van zulke plekken zijn waar je wordt gestimuleerd om te experimenteren en te rijpen”, beklemtoont Van Kuijk. “En waar je voor jezelf kan ontdekken of je überhaupt serieus door wilt gaan met dit mooie maar rare vak. Het wordt volgens mij te vaak vergeten dat ook alle grote namen ooit op deze manier zijn begonnen.”