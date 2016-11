Animatiekoning Miyazaki maakt toch nog film

TOKYO - Regisseur Hayao Miyazaki, oprichter van de gezaghebbende Japanse studio Ghibli, gaat nog één film maken. Daarna stopt hij met werken. Dat heeft de 75-jarige Oscarwinnaar volgens The Hollywood Reporter bekendgemaakt in een interview met een Japanse zender.

Door ANP - 14-11-2016, 9:44 (Update 14-11-2016, 9:44)

Zijn laatste film wordt een animatie die gebruik maakt van cgi, computertechnieken. Miyazaki heeft een korte cgi-film gemaakt, Kemushi no Boro. Maar de regisseur is niet tevreden met het resultaat en wil het project daarom uitbouwen tot een lange speelfilm.

Miyazaki heeft zijn plannen overlegd met Toshio Suzuki, de grote baas van Ghibli en producent van de meeste films van Miyazaki. De regisseur staat bekend om zijn lange productieperiodes. In het interview stelde hij 'klaar te zijn om te sterven tijdens het werken'. Eerder kondigde Miyazaki aan met pensioen te gaan na zijn laatste, veelgeprezen film The Wind Rises.

Studio Ghibli werkte recent ook samen met de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit. Zijn The Red Turtle ging in mei in première op het festival van Cannes en kreeg lovende recensies.