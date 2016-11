Schimmelpennick nieuwe hoofdredacteur Quote

AMSTERDAM - Sander Schimmelpenninck wordt de nieuwe hoofdredacteur van Quote. Dat meldt het blad maandag op de eigen website. Hij neemt na vijf jaar het stokje over van Mirjam van den Broeke. Zij was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe stap in haar carrière.

Door ANP - 14-11-2016, 10:52 (Update 14-11-2016, 10:52)

De 32-jarige Schimmelpenninck schrijft al drie jaar voor het blad. De nieuwe hoofdredacteur studeerde rechten in Rotterdam en was enige tijd als advocaat werkzaam. Daarna begon hij een vastgoedbedrijf en ging aan de slag als parttime schrijver voor Quote.

De nieuwe hoofdredacteur wil dat “de combinatie van onderzoeksjournalistiek en goede, meeslepende verhalen over elites, wereldjes en succes” weer de leidende koers van het blad wordt. Ook gaat Quote onder leiding van Schimmelpenninck “creatiever worden met online content”.