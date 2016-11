Cabaretier Liberg neemt afscheid van podium

AMSTERDAM - Cabaretier Hans Liberg trekt zich na dit seizoen terug uit het theater. Na 35 jaar vrijwel non-stop op het podium te hebben gestaan, last de 62-jarige musicoloog naar eigen zeggen een 'pit-stop' in.

Dat heeft hij maandag bekendgemaakt. Zijn voorlopig laatste optreden is op 3 mei 2017 in Theater De Flint in Amersfoort. "Ik wil me meer gaan verdiepen in de muziek en de beeldende kunst", stelt Liberg. "Na het behalen van mijn gymnasiumdiploma ben ik muziekwetenschap gaan studeren en dat blijft mijn eerste grote liefde. Daar wil ik nu naar terug."

Zijn laatste voorstelling voor dit moment heet Trálálálá voor iederéén!!. Liberg speelt jaarlijks meer dan honderd voorstellingen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland is de Nederlandse komiek op het podium te bewonderen. De première van de show is op 22 november in het Agora Theater in Lelystad.