Regisseur Roel Reiné brengt cd uit

LOS ANGELES - De Nederlandse filmmaker Roel Reiné heeft een cd uitgebracht. Monotonic Diversity biedt tien ambient-tracks die Reiné zelf heeft gecomponeerd, zo maakte de regisseur maandag bekend.

Door ANP - 14-11-2016, 14:31 (Update 14-11-2016, 14:31)

De Nederlander, die al twaalf jaar woont en werkt in Hollywood, componeerde eerder al nummers voor de soundtracks van een aantal van zijn films, zoals Death Race 3 en The Scorpion King 3. "Eén van mijn muziekdromen was altijd al om een eigen album te releasen. En dat is nu gebeurd", aldus Reiné.

Het album Monotonic Diversity is sinds dit weekeinde te koop op iTunes en te beluisteren op Spotify en Apple Music. Zijn historische epos Michiel de Ruyter was vorig jaar een van de best bezochte bioscoopfilms. Op dit moment werkt hij aan films over de Friese vorst Redbad en de muiterij aan boord van het VOC-schip Batavia.