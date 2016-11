Publiek kiest Love Actually als kerstclassic

AMSTERDAM - Bioscoopketen Pathé vertoont op 12 december eenmalig de kerstklassieker Love Actually weer op groot doek. De romantische komedie uit 2003 werd door bezoekers van het concern gekozen als de ultieme kerstfilm, zo maakte Pathé maandag bekend.

Door ANP - 14-11-2016, 14:51 (Update 14-11-2016, 14:51)

Andere titels die meededen aan de verkiezing waren Gremlins, Scrooged en It's a wonderful Life. De bioscoopketen vertoont met regelmaat oude titels die door een actuele aanleiding in de belangstelling staan of die een jubileum vieren.

Love Actually geldt als een van de succesvolste romantische komedies aller tijden. De film vertelt over twaalf Britten die op zoek gaan naar liefde in de weken voor kerst. Vrijwel alle grote Britse filmacteurs speelden mee in de film. Onder meer Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Rowan Atkinson, Keira Knightley, Alan Rickman en Bill Nighy speelden de hoofdrollen.

De klassieker kreeg veel navolging; zo was ook de Nederlandse hitfilm Alles is Liefde op Love Actually geïnspireerd. Vijftien Pathé-theaters vertonen de film op 12 december. De kaartverkoop is van start gegaan.