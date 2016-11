Brace nogmaals op zijn knieën voor vriendin

ANP Brace nogmaals op zijn knieën voor vriendin

ALMERE - Brace heeft zijn vriendin Isabella nogmaals ten huwelijk gevraagd. De zanger ging zaterdag tijdens een optreden in Almere op zijn knieën, blijkt uit een video die Isabella maandag deelde via Instagram.

Door ANP - 14-11-2016, 17:22 (Update 14-11-2016, 17:22)

“Jij hebt mij altijd gesupport, ik vind het zo knap dat je nog bij me bent. Ik waardeer dat echt”, sprak Brace zijn geliefde toe. “En ja, het gaat nu echt gebeuren”, zei de zanger voordat hij, onder luid gejuich van zijn publiek, een ring uit zijn zak haalde en de moeder van zijn tweejarige zoontje Miguel ten huwelijk vroeg.

Isabella zei volmondig ja, blijkt uit haar Instagramberichten. “Yes. Verloofd met de liefde van mijn leven”, schreef ze bij foto’s van het aanzoek. Brace, die naast Miguel nog een dochter heeft uit een eerdere relatie, vroeg Isabella in 2012 ook al eens ten huwelijk. Begin 2013 ging het stel in ondertrouw.

Arrogante kop

In haar bericht bij de video blikte ze terug op haar roerige relatie met Brace. “Ruim twaalf jaar geleden leerde ik jou kennen. Vanaf moment één waren wij maatjes die aan elkaar gewaagd waren. Wij konden chillen, gek doen maar ook discussies voeren als een getrouwd stel. Wat haatte ik jouw arrogante kop en jij kon mijn grote mond niet uitstaan.”

De blondine schrijft dat Brace, die werd geboren als Eddy Brace Rashid MacDonald, steeds weer haar pad kruiste. “Tot op een dag wij beiden wisten dat we niet langer als vrienden door het leven wilden gaan. Vanaf dat moment maakten we zo veel mooie herinneringen en leek ons leven perfect.”

Isabella schrijft ook over de tegenslagen van haar leven met de zanger, die in 2010 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een ontvoering. “Onze vriendschap werd op de proef gesteld. De liefde voor elkaar overwon. En nu zes jaar later, kijk waar we vandaag de dag staan. En weet ik dat ik met niemand anders op deze aardbodem liever trouw dan met mijn maatje, mijn discussiepartner, de vader van onze zoon, mijn grootste liefde.”