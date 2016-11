Katja mocht eigen boek niet voorlezen

AMSTERDAM - Katja Schuurman zou maandag haar sinterklaasboek voorlezen, maar kreeg daar de kans niet toe. Haar zesjarige dochter Sammie is zo blij met het boek, waarin zij de hoofdrol speelt, dat zij ‘Sammie en het reuzenmysterie’ voorlas.

Door ANP - 14-11-2016, 20:00 (Update 14-11-2016, 20:00)

“Sammie kan net lezen en dat heeft ze ook enorm gedaan”, vertelde Katja, die het sinterklaasboek dat ze met haar vader Wim schreef maandag presenteerde, in RTL Boulevard. “Ze heeft het aan iedereen voorgelezen.”

In ‘Sammie en het reuzenmysterie’ heeft niet alleen Katja’s dochter Sammie een glansrol, ook haar neefje Chico komt voor in het boek. “Hij las het en vond het heel cool om zijn naam terug te zien”, zei Chico’s moeder Birgit Schuurman.

Katja is niet de enige bekende Nederlander die in de pen klom voor een boek over Sinterklaas. Albert Verlinde schreef ‘Sinterklaas en het geheim van de verdwenen wortels’, Wesley Sneijder bedacht ‘De strijd om de scoorsteen’. De boeken zijn de komende weken verkrijgbaar bij supermarktketen Jumbo.