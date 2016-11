Afscheidstour Aerosmith slaat Nederland over

AMSTERDAM - Aerosmith komt vooralsnog niet naar Nederland om afscheid te nemen van de fans. De Amerikaanse rockband maakte maandag de data voor de Aero-Vederci Baby! The 2017 European Farewell Tour bekend.

Door ANP - 14-11-2016, 22:07 (Update 14-11-2016, 22:07)

Steven Tyler en co trappen het Europese deel van hun afscheidstournee in mei af in Israël. Vervolgens trekt het vijftal langs onder meer Rusland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje naar Zwitserland. Daar geeft Aerosmith op 5 juli zijn laatste show op Europese bodem. Kaarten voor de concerten zijn vanaf 18 november te verkrijgen.

"Het is al drie jaar geleden sinds we door Europa hebben getourd", zegt Joe Perry. "Ik spreek namens de hele band als ik zeg dat we niet kunnen wachten weer die kant op te komen." De heren hebben net een tournee door Zuid-Amerika achter de rug. "De band is op dit moment niet te stoppen", weet frontman Steven Tyler.