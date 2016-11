Brendan Dassey toch op vrije voeten

MILWAUKEE - Brendan Dassey komt toch vrij. De 27-jarige Amerikaan die wereldberoemd werd dankzij de Netflix-documentaireserie Making A Murderer mag het vervolg van zijn proces in vrijheid afwachten.

Door ANP - 14-11-2016, 22:37 (Update 14-11-2016, 22:37)

Dat besloot een rechter maandag, meldt The New York Times. Brendan werd in augustus vrijgesproken door een federale rechter. Hij zou toen binnen negentig dagen vrij komen, maar omdat het Openbaar Ministerie van de staat Wisconsin in beroep ging, moest Brendan in zijn cel blijven. Maandag besloot een federale rechter dat hij toch op vrije voeten komt.

Brendan heeft tien jaar achter tralies gezeten. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op Teresa Halbach. Brendan zou die moord hebben gepleegd met zijn oom Steven Avery. De serie Making A Murderer bracht aan het licht dat er tijdens het onderzoek naar de moord veel fouten zijn gemaakt.