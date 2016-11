Bella Hadid nieuw gezicht van Nike

ANP Bella Hadid nieuw gezicht van Nike

LOS ANGELES - Sportmerk Nike heeft Bella Hadid gestrikt voor een nieuwe campagne. Dat maakte het model maandag bekend op Instagram.

Door ANP - 15-11-2016, 1:39 (Update 15-11-2016, 1:39)

"Zo blij om aan te kondigen dat ik officieel onderdeel ben van de Nike-familie", schreef ze bij een foto waarop ze poseert bij een enorm billboard met haar gezicht erop. Alhoewel Bella geboren en getogen is in Los Angeles, maakt ze onderdeel uit van de #NewYorkMade-campagne van het sportmerk. De 20-jarige schrijft dat er binnenkort meer bekend wordt gemaakt over de samenwerking.

Het gaat goed met de carrière van de half-Nederlandse. Volgende maand maakt ze haar debuut in de prestigieuze catwalkshow van Victoria's Secret.