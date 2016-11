Sanne Vogel gaat samenwonen

ANP Sanne Vogel gaat samenwonen

AMSTERDAM - Sanne Vogel (32) gaat samenwonen met haar zes jaar jongere vriend Melchior. “Hij komt bij me wonen, dus we zijn ook bezig met allerlei huiselijke dingen: opruimen, kastjes kopen, inkopen doen op de markt. Lekker kneuterig”, vertelt Sanne aan VIVA.

Door ANP - 15-11-2016, 7:02 (Update 15-11-2016, 7:02)

"Toen we vorig jaar een relatie kregen, studeerde hij nog en ging hij elk weekend uit. Dat is inmiddels minder geworden, omdat we het liefst de hele tijd bij elkaar willen zijn’’, zegt Sanne. “We zijn een soort Jut en Jul. Door mij wordt hij denk ik iets sneller volwassen, ik leer door hem meer te genieten.”

Ze noemt Melchior ‘de allergrootste levensgenieter ter wereld’. “Hij is ongelooflijk enthousiast, heeft oog voor de kleine dingetjes en leeft heel erg in het hier en nu. Niet zijn werk, maar het leven staat bij hem op de eerste plek. Dat vind ik heel verfrissend. We doen superveel leuke dingen: een weekend naar Barcelona, drie dagen lang een bootje huren, met z’n tweetjes naar de Fashion Week in Parijs.”

Sanne vertelt in het interview ook dat ze hoogsensitief is en bij een psycholoog loopt die haar leert grenzen te stellen. “Ik vind het leuk om over mijn grenzen heen te gaan, maar dat moet ik eigenlijk niet doen, want ik word er uiteindelijk niet blijer van. Ik leer nu om te zeggen: ‘Het is genoeg voor mij, hier ligt mijn grens. Doe wat jullie willen, maar ik ga naar huis.’ Mijn vriendje Melchior ziet het ook aan mij als ik er klaar mee ben: ‘Kom op Sanne, naar huis.’ Ik werk nog steeds veel, maar minder. Ik neem de weekenden vrij, heb geregeld een vrije dag en zeg vaker ‘nee’ tegen dingen.”