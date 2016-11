Michelle Williams speelt rol van Janis Joplin

LOS ANGELES - Michelle Williams gaat de rol van Janis Joplin spelen in de filmbiografie Janis over het leven van de Amerikaanse zangeres. Michelle bevestigt tegenover E! News dat ze de hoofdrol heeft bemachtigd. Het was al bekend dat ze hierover in onderhandeling was.

Door ANP - 15-11-2016, 8:47 (Update 15-11-2016, 8:47)

"Het mooiste in het leven van een acteur is de dag dat je de rol krijgt toegewezen'', zegt Michelle. ''Voordat het zover is, ben ik aan het smeken en trekken. 'Ik moet deze rol hebben. Alsjeblieft, ik zal er alles voor doen. Ik beloof het. Neem mij, neem mij'. Ik ben erg blij dat ik de rol uiteindelijk heb gekregen. Ik kan niet geloven dat ik deze kans krijg, dat ik het daadwerkelijk ga doen. Al ben ik nu in de fase dat ik me zorgen maak."

De regie van Janis is in handen van Sean Durkin. De biopic, die in 2018 in de bioscopen wordt verwacht, is gebaseerd op het boek Love van Janis' zus Laura Joplin. Het boek bestaat uit brieven van Joplin aan haar familie waarin ze schrijft over haar plotselinge bekendheid.

Janis Joplin geldt als een van de belangrijkste bluesrockzangeressen uit de popgeschiedenis. Ze scoorde ook in Nederland hits met Cry Baby en Me and Bobby McGee. Janis Joplin overleed in oktober 1970 op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne.