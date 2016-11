Hoofdrol voor Hannah Hoekstra in Duitse film

AMSTERDAM - Tweevoudig Gouden Kalf-winnares Hannah Hoekstra gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Duitse komedie Arthur & Claire. Dat hebben producent Topkapi Films en distributeur September Film dinsdag gemeld.

Door ANP - 15-11-2016, 9:47 (Update 15-11-2016, 9:47)

De zwarte komedie vertelt over een doodzieke man die na een maandenlange planning naar Amsterdam reist om euthanasie te plegen. Maar op de vooravond van zijn geplande levenseinde wil in de hotelkamer naast hem een jonge vrouw zich ook van het leven beroven. Zij blijken met hun sterfplannen flink in elkaars vaarwater te zitten.

De opnames van Arthur & Claire gaan 20 november in Amsterdam van start. De tegenspeler van Hoekstra is de Oostenrijkse acteur Josef Hader. Hij is momenteel te zien in de speelfilm Stefan Zweig: Farewell to Europe, de Oostenrijkse inzending voor de Oscars dit jaar.

Arthur & Claire is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van de Oostenrijkse schrijver Stefan Vögel. De film wordt geregisseerd door de in Duitsland woonachtige Portugese regisseur Miguel Alexandre.

Hoekstra was de afgelopen jaren onder meer te zien in de films App, De Helleveeg en Hemel. Voor die laatste twee rollen won zij een Gouden Kalf. Arthur & Claire moet volgend jaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.