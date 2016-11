Youp weigert kinderboek van Jochem

AMSTERDAM - Een tegenvaller voor cabaretier Jochem Myjer. Hij wilde het eerste exemplaar van zijn nieuwe kinderboek De wereld van de Gorgels aan zijn goede vriend Youp van 't Hek uitreiken, maar dat liep anders.

Door ANP - 15-11-2016, 11:32 (Update 15-11-2016, 11:32)

In een filmpje op YouTube is te zien dat Youp het boek weigert. "Maar ik ben niet dement ofzo, dat je denkt 'we gaan die ouwe baas eens een kinderboek brengen?'", is de eerste reactie van Van 't Hek. ''Dikke schijt, het boek blijft gewoon hier'', zegt Jochem lachend, als Youp de deur sluit.

Even later is te zien dat Youps kleinkind het boek bij de voordeur vindt en er meteen in begint te lezen. Donderdag is het boek voor iedereen te koop. Het kinderboek, bedoeld voor alle leeftijden, is geïllustreerd door Rick de Haas. De wereld van de Gorgels gaat over de jonge jaren van het gorgeltje Bobba. In het boek schrijft Myjer over de voorgeschiedenis van zijn boek De Gorgels, waarmee hij eerder dit jaar de Prijs van de Nederlandse Kinderjury in de wacht sleepte in de categorie zes tot en met negen jaar.