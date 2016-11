Kelsey Grammer (61) verwelkomt zoon

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Kelsey Grammer is voor de zevende keer vader geworden. Zijn vrouw Kayte beviel maandag van een jongetje, bevestigt Grammers management tegenover E! News.

Door ANP - 15-11-2016, 17:30 (Update 15-11-2016, 17:30)

De baby van de 61-jarige Kelsey en zijn 25 jaar jongere Kayte heeft de naam Auden James Ellis meegekregen, een eerbetoon aan dichter W.H. Auden en zanger James Taylor. Het jongetje woog bij de geboorte zeven pond en meet ruim 53 centimeter.

Kelsey en Kayte trouwden in 2011 en hebben al een dochter en zoon samen. In september werd duidelijk dat er een derde kind op komst was. De Frasier-acteur heeft daarnaast nog vier kinderen uit eerdere relaties.