ANP Kinderen Emile Ratelband onder toezicht

AMSTERDAM - De twee jongste kinderen van Emile Ratelband en zijn ex Moon komen onder toezicht te staan van een gezinsvoogd. Dat hebben beide partijen bevestigd tegenover het AD.

Door ANP - 15-11-2016, 19:26 (Update 15-11-2016, 19:26)

"Na drie- en half jaar is er eindelijk een oplossing. Er is nu zekerheid", reageert Emile, die verder vindt dat hij 'niets van doen' heeft met de huidige situatie. "Het gaat over mijn kinderen ja, maar niet over mij. Ik zie mijn kinderen bijna nooit, het gaat over het functioneren van hun moeder." De positiviteitsgoeroe zei eerder al dat een gezinsvoogd waarschijnlijk de beste oplossing zou zijn.

Emile en Moon liggen al jaren met elkaar in de clinch. Hij wijt de problemen met zijn kinderen aan het gedrag van zijn ex. Uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming bleek eerder dat dat niet helemaal waar is. Daarin staan diverse voorvallen beschreven waaruit volgens Moon blijkt dat Emile een slechte vader is. Zo liet hij hun zevenjarige zoon Junior over hete kolen lopen en mag het kereltje naar films kijken waar hij nog te jong voor is.