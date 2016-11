Carrie Fisher deelde bed met Harrison Ford

LOS ANGELES - Harrison Ford en Carrie Fisher hadden tijdens de opnames van de eerste Star Wars-film in 1976 een kortstondige geheime romance. Dat beweert de inmiddels zestigjarige actrice in haar boek The Princess Diarist, waaruit Radar Online dinsdag citeert.

Door ANP - 15-11-2016, 20:01 (Update 15-11-2016, 20:01)

De destijds 34-jarige Harrison, getrouwd en vader van twee kinderen, zou Carrie hebben verleid en dronken hebben gevoerd alvorens ze in bed belandden. Carrie, toen negentien, was naar eigen zeggen op seksueel gebied onervaren en vond zichzelf een 'slechte kusser'. Ook hun eerste vrijpartij was niet echt om naar huis te schrijven, maar dat was volgens Carrie geen probleem omdat Harrisons looks alles goed maakten.

In het boek publiceert Carrie, die in de film Princess Leia speelt, enkele passages uit haar dagboek dat ze destijds bijhield. Daarin staat onder meer dat ze hopeloos verliefd op Harrison was en fantaseerde dat ze hem uiteindelijk aan de haak kon slaan en met hem kon trouwen. Na het afronden van de opnames keerde Harrison echter terug bij zijn vrouw en kinderen.