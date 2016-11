Giel met talenten in Paradiso

AMSTERDAM - Giel Beelen staat dinsdagavond in Paradiso met de eerste lichting muzikanten uit zijn eigen internettalentenjacht. Uit meer dan 1100 inzendingen is een elftal artiesten tot stand gekomen die zich ieder live aan het publiek van de Amsterdamse concertzaal presenteren.

Door ANP - 15-11-2016, 21:34 (Update 15-11-2016, 21:34)

De artiesten staan er tijdens de showcase niet helemaal alleen voor. Ze worden bijgestaan door een hele rits bekenden. Zo treden Douwe Bob, Niels Geusebroek, Boris, Glennis Grace, Lucas Hamming en Common Linnets-leden Matthew Crosby en Jake Etheridge op met de talenten.

Beelen begon in maart met Giels Talentenjacht. Deelnemers kunnen vanuit huis meedoen door een filmpje op te nemen en dat op internet te zetten. Er is geen leeftijdsgrens en ook het genre maakt niet uit. Giels Talentenjacht is niet de eerste talentenshow uit de koker van de dj. Eerder bedacht hij voor televisie De beste singer-songwriter van Nederland.