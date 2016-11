Nick Jonas ontmoet pasgeboren nichtje

LOS ANGELES - Nick Jonas heeft eindelijk zijn pasgeboren nichtje ontmoet. En het was direct liefde op het eerste gezicht, aldus de zanger. "Ik ben verliefd", schrijft hij bij een foto op Instagram waarop hij het vorige maand geboren meisje in zijn handen heeft.

Door ANP - 15-11-2016, 22:35 (Update 15-11-2016, 22:35)

Valentina is de dochter van Nicks broer Kevin en zijn vrouw Danielle. Nick mocht zich al langer oom noemen, want in februari 2014 werden Kevin en Danielle al ouders van Alena.

Nick en Kevin vormden samen met hun andere broer Joe jarenlang de band The Jonas Brothers. In 2013 gingen ze uit elkaar om ieder een solocarrière na te streven.