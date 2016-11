Chef'Special op podium bij Twenty One Pilots

AMSTERDAM - Bezoekers van het Twenty One Pilots-concert in de Heineken Music Hall zijn dinsdagavond getrakteerd op een gastoptreden van Chef'Special. Zanger Joshua Nolet ging volgens 3FM zelfs in een grote bal crowdsurfend over het publiek in de Amsterdamse muziektempel.

Door ANP - 16-11-2016, 0:00 (Update 16-11-2016, 0:00)

Chef'Special en Twenty One Pilots zijn geen onbekenden van elkaar. Afgelopen zomer namen de Amerikanen de Haarlemse band mee op tour door de Verenigde Staten. De bands deden alle uithoeken van de VS aan. Zo stonden de mannen van Chef'Special onder meer op het beroemde Madison Square Garden in New York en in het Red Rocks Amphitheatre in Colorado.

Het concert van Twenty One Pilots was volledig uitverkocht. Bry stond in het voorprogramma.