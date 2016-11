Ruzie over naam BZN beslecht

AMSTERDAM - Jan Keizer en Anny Schilder gebruiken de naam en het logo van BZN voortaan niet meer om hun optredens aan te kondigen. Het duo krijgt een eigen logo, vertelt BZN-medeoprichter Jan Tuijp in De Telegraaf. In Volendam werd geruzied over het gebruik van de bandnaam.

Door ANP - 16-11-2016, 7:50 (Update 16-11-2016, 7:50)

“BZN bestaat niet meer en treedt ook niet meer op”, verduidelijk Tuijp. Jan Keizer en Anny Schilder staan tegenwoordig als duo op de bühne, bij een van hun concerten prijkte het logo van BZN op het affiche. Dat was mislijdend, vond onder meer de voormalig manager van de groep die vorige maand dreigde met een rechtszaak.

“Om verwarring te voorkomen is er afgesproken dat er een nieuw logo komt voor Jan en Anny, wat zij bij hun optredens kunnen gebruiken”, zegt Tuijp. “Daar komt een klein regeltje bij: The Original Voices of BZN. Bij elke boeking wordt contractueel vastgelegd dat het originele BZN-beeldmerk nergens mag worden gebruikt.”