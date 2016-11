Diggy Dex ziet wens in vervulling gaan

AMSTERDAM - Rapper Diggy Dex ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Hij heeft voor het programma Ali B Op Volle Toeren samengewerkt met zijn muzikale helden Herman van Veen en Boudewijn de Groot. In Metro laat Dex weten daarbij de nodige zenuwen te hebben gehad. Met Ali B moest hij van Opzij opzij opzij van Herman van Veen en De Groots Avond één nieuw nummer maken.

Door ANP - 16-11-2016, 9:05 (Update 16-11-2016, 9:05)

"Dat was wel even slikken", merkt Diggy Dex op. Door de nummers te betrekken op ervaringen uit zijn eigen leven, wist de rapper er toch uit te komen. Van Veen en De Groot kenden Diggy Dex voor de opname van het programma niet, maar dat was niet erg. "Nee, echt niet. Boudewijn en Herman houden zich niet bezig met moderne popmuziek. Maar het is wel mooi dat ze openstaan voor nieuwe dingen". Het eindresultaat van de samenwerking is woensdagavond op NPO 3 te zien.