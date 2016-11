Frank Ocean wil geen Grammy’s meer

ANP Frank Ocean wil geen Grammy’s meer

NEW YORK - Frank Ocean is klaar met de Grammy Awards. De zanger en rapper, die twee gouden platenspelers op zijn schoorsteenmantel heeft staan, heeft zijn nieuwe muziek niet ingestuurd voor de Grammy’s van 2017.

Door ANP - 16-11-2016, 13:24 (Update 16-11-2016, 13:24)

De Grammy’s hebben volgens Frank vooral ‘een nostalgisch belang’, zegt hij in een interview met The New York Times. “Ze lijken mensen met mijn achtergrond en ideeën niet echt goed te vertegenwoordigen.” Het viel Frank op dat sinds zijn geboorte in 1987 slechts een paar zwarte artiesten de Grammy voor album van het jaar wonnen.

Frank heeft voor hij zijn besluit nam niet overlegd met The Recording Academy, de organisatie achter de Grammy’s, hoewel die wel contact opnam met Franks vertegenwoordigers. “Ik denk dat de manier van selecteren, nomineren en uitdelen gedateerd is.”

Boycot

De zanger is niet van plan in februari de uitreiking van de Grammy’s bij te wonen. “Ik zie dit eerder als mijn Colin Kaepernick-moment voor de Grammy’s dan dat ik daar in het publiek zit.” American footballspeler Colin Kaepernick besloot in augustus niet op te staan tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voorafgaande aan een oefenwedstrijd. Hij deed dat uit protest tegen de rassendiscriminatie in zijn land.

Franks besluit de Grammy’s te boycotten heeft mogelijk grote gevolgen. Zo kondigde Kanye West vorige maand aan de uitreiking van de prestigieuze muziekprijzen te boycotten als Franks plaat Blonde niet genomineerd zou worden. “Als zijn album in geen enkele categorie wordt genomineerd, dan kom ik niet opdagen bij de Grammy’s”, zei Kanye tijdens een concert in Oakland.