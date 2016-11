Carrie Fisher kon niet langer wachten

LOS ANGELES - Carrie Fisher vond dat het na veertig jaar tijd werd om de waarheid over haar geheime romance met haar tegenspeler Harrison Ford in Star Wars boven water te halen. Hoewel de actrice beseft dat het een intiem onderwerp is, kon ze niet langer wachten.

Door ANP - 16-11-2016, 16:00 (Update 16-11-2016, 16:00)

"Ik heb denk ik lang genoeg gewacht. Hoe veel langer zou ik nog moeten wachten?", zegt Carrie in een reactie tegen People. "Ik heb het jarenlang verzwegen voor iedereen maar nu zal het niet veel mensen meer raken."

Carrie onthult in haar boek The Princess Diarist dat Harrison, destijds getrouwd en vader van twee kinderen, vreemdging met haar tijdens de opnames van de eerste Star Wars-film in 1976. De toen 34-jarige Harrison zou Carrie, die negentien was, hebben verleid en dronken hebben gevoerd alvorens ze in bed belandden. De relatie duurde drie maanden. Harrison keerde na het afronden van de opnames gewoon terug bij zijn inmiddels ex-vrouw en kinderen.

Carrie speelde in de film de rol van Princess Leia.