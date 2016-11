Dochter voor Anna Drijver en Benja Bruijning

AMSTERDAM - Acteurs Anna Drijver en Benja Bruijning zijn maandag de trotse ouders geworden van een gezonde dochter. Haar naam is Lea, zo maakte het koppel woensdag in een korte verklaring bekend.

Door ANP - 16-11-2016, 16:04 (Update 16-11-2016, 16:26)

Het is het eerste kind voor het koppel, dat inmiddels rum zeven jaar samen is. "We zijn trots en heel gelukkig", laat Drijver weten.

De actrice speelde onder meer een hoofdrol in 'Komt een vrouw bij de dokter'. Ze was afgelopen seizoen te zien in de theaterbewerking van hitserie Borgen. Bruijning is onder meer bekend van zijn rol in Alles is familie.

Het koppel speelde ook samen in de serie Zwarte Tulp. Het tweede seizoen wordt binnenkort op RTL uitgezonden en verschijnt ook op dvd.