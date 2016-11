Bob Dylan niet naar Stockholm voor Nobelprijs

STOCKHOLM - Bob Dylan komt zijn Nobelprijs voor Literatuur niet persoonlijk in ontvangst nemen. De 75-jarige tekstschrijver en zanger heeft de Zweedse Academie, die de prijs uitlooft, laten weten dat hij vanwege 'verplichtingen die hij eerder is aangegaan' niet naar Stockholm kan komen op 10 december.

Door ANP - 16-11-2016, 17:12 (Update 16-11-2016, 17:32)

"Hij benadrukte opnieuw dat hij zich zeer vereerd voelt en zou willen dat hij de prijs persoonlijk kon aannemen", maakte de Academie woensdag bekend.

Het is vaker voorgekomen dat laureaten hun prijs niet zelf in ontvangst namen. Zo liet de Britse winnares Doris Lessing wegens rugklachten verstek gaan in 2007. Ook Harold Pinter, de winnaar in 2005, miste de uitreiking door gezondheidsproblemen. Elfriede Jelinek, die het jaar daarvoor won, stuurde een videoboodschap naar Stockholm. Omdat ze aan angststoornissen lijdt, mijdt ze dit soort grote bijeenkomsten.

Van Dylan was het al zeer de vraag of hij zou komen. Het duurde sowieso al twee weken voordat hij überhaupt een reactie gaf op de Nobelprijs, tot ergernis van sommige leden van de Academie. De Zweedse schrijver Per Wästberg, een van die leden, vond het maar onbeschoft dat de Amerikaan zo lang niets van zich liet horen. "Hij lijkt een mopperige en weerbarstige man", zei hij.