ANP Corey op z'n knieën uit angst voor Trump

LOS ANGELES - Corey Feldman stapt toch weer in het huwelijksbootje. De Amerikaanse acteur wilde na twee mislukte huwelijken eigenlijk niet meer trouwen maar is nu toch op zijn knieën gegaan voor zijn vriendin Courtney vanwege de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Door ANP - 16-11-2016, 18:26 (Update 16-11-2016, 18:26)

"Ze was zeer verrast, enthousiast en emotioneel", zegt Corey tegen People over het aanzoek. "Ze was verbaasd omdat we sinds we elkaar kennen altijd erg anti-huwelijk zijn. Maar aangezien ze een Canadese is en Trump president wordt, willen we niet het risico lopen dat we van elkaar worden gescheiden door eventuele nieuwe immigratiewetten."

Trouwen was daarom de enige oplossing om hun relatie te beschermen, aldus Corey. De bruiloft komt er wat hem betreft al snel. "We zijn van plan om al heel snel te trouwen tijdens een kleine en geheime ceremonie met alleen familieleden. Voor familie en de media volgt volgend jaar een groter feest."

De 45-jarige Corey Feldman was tussen 1989 en 1993 getrouwd met Vanessa Marcil en tussen 2002 en 2009 met Susie Sprague. Met Susie kreeg hij ook een zoon.