Ashton Brothers nemen Slot Zeist over

ANP Ashton Brothers nemen Slot Zeist over

ZEIST - De Ashton Brothers gaan in april drie weken lang theater maken vanuit Slot Zeist. Dat hebben de theatergroep en producent RTL Live Entertainment woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 16-11-2016, 22:49 (Update 16-11-2016, 22:49)

De groep, die na het vertrek van Pepijn Gunneweg in 2014 bestaat uit Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde Oudejans, toveren het slot en haar tuinen tijdelijk om tot hun eigen land: Ashtonia. Daar geven ze een avondvullende show vol met hoogtepunten uit vijftien jaar Ashton Brothers, met nieuwe en internationale acts.

De Ashton Brothers trekken al jaren in binnen- en buitenland volle zalen met hun unieke mix van acrobatiek, humor en clownerie. De kaartverkoop voor Ashtonia is per direct van start gegaan.