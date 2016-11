Tom Hanks relativeert verkiezingsuitslag

ANP Tom Hanks relativeert verkiezingsuitslag

NEW YORK - Tom Hanks maakt zich niet al te veel zorgen nu Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. De acteur zegt dat Amerika zich altijd door moeilijke tijden weet te worstelen en dat zal nu ook gebeuren, verwacht hij.

Door ANP - 16-11-2016, 23:36 (Update 16-11-2016, 23:36)

"Het komt wel goed. Amerika heeft in slechtere posities gezeten dan nu", zei Hanks tijdens een speech in het Museum of Modern Art in New York waar hij werd geëerd voor zijn oeuvre. Volgens de acteur kunnen de Amerikanen blijven bouwen op de grondwet. "Dit document gaat ons redden, iedere keer weer."

Hanks zei ook dat de Verenigde Staten altijd vooruit blijft gaan. "We zijn het grootste land van de wereld, omdat we altijd in beweging zijn naar een nog betere en perfecte unie. Die reis houdt nooit op. Het stopt niet. Soms gaat het zoals in een liedje van Bruce Springsteen: een stap vooruit en twee stappen terug, maar uiteindelijk gaan we altijd vooruit. Wij, die ons nog steeds afvragen wat er vorige week in hemelsnaam is gebeurd, zullen doorgaan."