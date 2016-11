Madonna in auto met James Corden

ANP Madonna in auto met James Corden

NEW YORK - Madonna is de volgende gast van talkshowhost James Corden in zijn populaire programmaonderdeel Carpool Karaoke in The Late Late Show. De zangeres maakte het nieuws woensdag zelf bekend door een foto van haar en Corden te delen op Instagram.

Door ANP - 16-11-2016, 23:50 (Update 16-11-2016, 23:50)

"Rondrijden door Manhattan met deze hunk", schrijft Madonna bij het plaatje waarop zij en Corden hun beste duckface laten zien. Wanneer de aflevering met Madonna verschijnt, is nog niet bekend.

Tijdens Carpool Karaoke rijdt Corden met een celebrity meestal door Los Angeles terwijl hij diegene interviewt en ze samen zijn of haar grootste hits meezingen. In voorgaande edities gespten onder meer Britney Spears, Mariah Carey, Justin Bieber, Adele, Jennifer Lopez en Lady Gaga hun gordel vast naast de talkshowhost.