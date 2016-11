Sharon Osbourne had miskraam

LOS ANGELES - Sharon Osbourne had een miskraam toen ze 28 jaar oud was. Dat vertelt de tv-ster tijdens de talkshow Talk waar ze copresentator van is.

Door ANP - 17-11-2016, 5:13 (Update 17-11-2016, 5:13)

Sharon (64) zegt dat ze door een aggressieve Doberman Pincher werd aangevallen. Haar moeder wist de hond met moeite bij de kleine Sharon weg te halen. "Ik moest naar het ziekenhuis en ik wist van niks, maar ik was dus zwanger. Ik ben het kind later kwijtgeraakt", aldus Osbourne openhartig.

Het incident heeft Sharon niet bang gemaakt voor honden. Ze heeft meerdere viervoeters samen met echtgenoot Ozzy Osbourne. In 2011 kreeg ze tijdens de talkshow een pup ter waarde van tienduizend dollar.