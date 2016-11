Zoon Sean Penn tekent bij modellenbureau

NEW YORK - Hopper Penn, de zoon van acteur Sean Penn en actrice Robin Wright, heeft een contract getekend bij een modellenbureau dat is opgericht door een Nederlands supermodel. Dat meldt Page Six woensdag.

Door ANP - 17-11-2016, 5:35 (Update 17-11-2016, 5:35)

Wilhelmina Models is een van New York's bekendste modellenbureaus en werd in 1967 opgericht door het Nederlandse supermodel Wilhelmina Cooper. Het bureau vertegenwoordigt veel jonge sterren zoals zanger en acteur Nick Jonas, acteurs Ellar Coltrane en Levi Dylan.

Hopper heeft net de opnames van de speelfilm War Machine, geproduceerd door Netflix, met Tilda Swinton en Brad Pitt achter de rug. Eerder dit jaar was hij samen met zijn zus Dylan Penn te zien in een reclamecampagne van het Italiaanse modemerk Fay