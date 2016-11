Vader rekent Tess Milne na

AMSTERDAM - De vader van Tess Milne zit donderdagavond klaar voor het nieuwe seizoen van De rekenkamer. “Mijn vader is accountant, hij is behoorlijk trots dat ik dit programma doe”, vertelt Tess, die met Daan Nieber het nieuwe presentatieduo van De rekenkamer vormt, in De Telegraaf.

Door ANP - 17-11-2016, 8:13 (Update 17-11-2016, 8:13)

“Ik denk wel dat hij gaat kijken om te zien of de sommen kloppen.” Tess, die voor KRO-NCRV ook Willem Wever presenteert, zit naar eigen zeggen in de lente van haar carrière. “Ik ben echt gelukkig, ik zit bij beide programma’s op mijn plek. Nu ben ik een kalf dat het weiland in is gesprint en allemaal indrukken krijgt.”

De 28-jarige presentatrice denkt dat de zomer van haar carrière ‘misschien meer indaalt en nog meer de diepte in gaat’. Tess heeft haar handen niet alleen vol aan haar televisieprogramma’s, ze maakt ook een nieuwe serie voor haar YouTube-kanaal en werkt aan een boek. “Het voelt niet als werken.”