Danny de Munk maakt plannen voor pensioen

ANP Danny de Munk maakt plannen voor pensioen

ROTTERDAM - Danny de Munk wil over een paar jaar tijd vrijmaken om zijn bucketlist af te werken. “Ik heb een leeftijd in mijn hoofd waarop het genoeg is geweest”, doet de 46-jarige zanger en musicalacteur uit de doeken in het AD. “Dat duurt niet lang meer.”

Door ANP - 17-11-2016, 9:04 (Update 17-11-2016, 9:04)

Danny heeft nog een behoorlijke lijst van dingen die hij wil doen voor hij sterft. “Ik wil nog veel van de wereld zien. Las Vegas. Rusland. Hongkong. Tokio. Ik wil walvissen zien. Tussen ijsbergen varen. In een ijshotel slapen”, somt hij moeiteloos op. “Het is niet zo dat mijn leven mislukt is als het allemaal niet gebeurt, maar ik vind het nu al heerlijk om die plannen te maken.”

Voorlopig blijft het nog bij alleen plannen, Danny heeft de komende maanden zijn handen vol aan Ciske de Rat, de Musical. “Ik ben zo blij dat ik ‘m nu kan doen, nu ik er nog ben”, zegt hij over het laatste deel van de trilogie van Piet Bakker. “Als Ciske de man ben ik nu nog geloofwaardig. Over tien jaar niet meer.”