ANP Timor grens over met Dance Dance Dance

AMSTERDAM - Timor Steffens gaat internationaal met Dance Dance Dance. De danser is betrokken bij de Britse en Italiaanse versies van de dansshow, maakte hij donderdag bekend.

Door ANP - 17-11-2016, 12:30 (Update 17-11-2016, 12:30)

“Ik ben jury en creative director bij Dance Dance Dance UK”, jubelt Timor in een video van RTL Boulevard. “Ik vind het zelf echt supervet. Daarbovenop doe ik ook Dance Dance Dance Italië. Ik kijk ernaar uit jullie alles te laten zien.”

Dance Dance Dance, een programma van Talpa, is sinds september vorig jaar te zien op de Nederlandse televisie. Timor zit ook hier in de jury en is bij het programma betrokken als artistiek leider. De dansshow bleek een kijkcijferkanon voor RTL 4.

Ook bekende Duitsers zijn aan het dansen geslagen. Het eerste seizoen van de Duitse Dance Dance Dance werd dit najaar uitgezonden.