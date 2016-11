Van der Oest verfilmt roman Alex Boogers

AMSTERDAM - De roman Alleen met de goden van Alex Boogers wordt verfilmd. Regisseur Paula van der Oest en producent NL Film brengen het verhaal naar het grote scherm. De opnames staan gepland voor 2018, zo heeft uitgeverij Podium donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-11-2016, 17:04 (Update 17-11-2016, 17:04)

Voor de verfilming werkt Van der Oest opnieuw samen met Alain de Levita en Sabine Brian van NL Film. Zij zijn tevens de makers van Tonio, de film die dit jaar namens Nederland is ingezonden voor de Oscars. Van der Oest maakte ook de films Zus & Zo en Lucia de B., eveneens Nederlandse inzendingen voor de Oscars.

"Alleen met de goden is een verpletterend boek", zegt Van der Oest in een reactie. "Het raakte me enorm, zowel in mijn hoofd als mijn hart. Het verhaal heeft alle ingrediënten in zich voor een gevoelige, rauwe, energieke en ontroerende film. Ik kan niet wachten eraan te beginnen."

Alleen met de goden kwam in 2015 uit. Het boek werd bekroond met de Boekhandelsprijs 2016 en stond op de shortlist voor de Libris Literatuur Prijs. Het verhaal gaat over de jeugd van een Rotterdamse jongen wiens vader in de gevangenis belandt.