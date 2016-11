Barbie is kritiek over uiterlijk zat

DEN HAAG - Samantha van der Plas-de Jong, beter bekend als Barbie, heeft op haar Facebook-pagina flink van zich afgebeten nadat ze de afgelopen dagen veel kritiek kreeg over haar meest recente borstvergroting. Ze ergert zich vreselijk aan mensen die haar de les willen lezen over wat wel en niet mag, schrijft ze.

Door ANP - 17-11-2016, 20:09 (Update 17-11-2016, 20:09)

"Ik zal het nog een keer uitlegge: ik hou van nagels. Van wimpers. Van lang blond haar, van volle lippen, van geen rimpels in me voorhoofd en van een slanke taille in combinatie met grote tieten en dan bedoel ik pornotieten", legt Barbie uit. "Ik heb dat allemaal van mezelf niet. Dus ik koop dat. Ik word er oprecht blij van als ik dan naar mezelf kijk."

Volgens Barbie is het haar goed recht om aan haar eigen boezem te laten sleutelen. "Het gaat er hier om dat IK er blij van word. En niet wat ANDEREN daarvan vinde", schrijft ze. "En het is al helemaal vreemd dat anderen me op gaan dragen wat te doen -alleen maar omdat zij dat anders zien. Het is MIJN lijf, MIJN leven, het zijn MIJN kinderen die er naar moeten kijke."

Haten

Barbie vindt het prima dat mensen of haar haten of haar niet mooi vinden, maar dat hoeft ze naar eigen zeggen niet te horen. "Probeer je te realisere dat dit is wat ik wil en alles wat telt is, dat ik er gelukkig mee ben."

Dinsdag werd duidelijk dat Barbie weer onder het mes is gegaan. Ze plaatste toen op Instagram een foto waarop ze nog op de operatietafel ligt en een deel van haar nieuwe borsten liet zien. Het was niet de eerste cosmetische ingreep voor de realityster.