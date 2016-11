Stem Paris Hilton ging naar Trump

SYDNEY - Paris Hilton hield een week lang stil op wie zij stemde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar heeft nu toch bekendgemaakt wie haar voorkeur had. De realityster verkoos Donald Trump boven Hilary Clinton, vertelde ze op de Australische televisie.

Door ANP - 17-11-2016, 21:48 (Update 17-11-2016, 21:48)

"Ik ken hem al sinds ik een klein meisje was", verdedigde Paris enigszins giechelend haar keuze in de show The Project. "Ik ken hem mijn hele leven en hij is altijd een enorme steun voor mij geweest."

Vorige week zei Paris nog tegen TMZ dat ze nooit zou onthullen op wie ze stemde. "Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik nooit over politiek of geld moet praten", aldus Paris.