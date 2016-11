Achmed Akkabi is best geklede man van 2016

AMSTERDAM - Achmed Akkabi is door lezers van het tijdschrift Esquire verkozen tot best geklede man van het afgelopen jaar. De 33-jarige acteur nam de prijs donderdagavond in ontvangst tijdens een feestelijke uitreiking in hotel W in Amsterdam.

Door ANP - 17-11-2016, 22:36 (Update 17-11-2016, 22:36)

Akkabi was een van de zes genomineerden. Hij won het van acteur Jan Kooijman, Di-rect-gitarist Spike, oud-burgemeester van Maastricht Onno Hoes, rapper Akwasi en oud-voetballer Ronald de Boer.

De verkiezing werd dit jaar voor de negentiende keer gehouden. In de afgelopen weken konden lezers via de Esquire-website hun stem uitbrengen. In voorgaande jaren wisten onder meer Jules Deelder, Michiel Huisman en Humberto Tan te winnen.

Kooijman trok zich vorige maand overigens terug uit de verkiezing toen Esquire op zijn website een vrouwonvriendelijk artikel publiceerde. Daarin werden 31 type vrouwen beschreven die 'elke man een keer moet hebben gehad'. Het artikel lokte op sociale media veel boze reacties uit.