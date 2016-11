Nick Gordon moet 36 miljoen betalen

ATLANTA - Nick Gordon moet diep in de buidel tasten vanwege zijn rol bij de dood van Bobbi Kristina Brown. Een rechter in Atlanta heeft hem veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 36 miljoen dollar (bijna 33,9 miljoen euro) aan haar familie. Dat melden Amerikaanse media donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 22:55 (Update 17-11-2016, 22:55)

Bobbi Kristina, de dochter van Bobby Brown en Whitney Houston, overleed in juli 2015 nadat ze een halfjaar in coma had gelegen. Ze was bewusteloos in bad gevonden. Uit sectie bleek dat de doodsoorzaak een combinatie van drugsgebruik en verdrinking was.

De familie van Bobbi Kristina is er altijd al van overtuigd geweest dat Nick, destijds het vriendje van Bobbi Kristina, iets met haar dood te maken heeft. Ze beschuldigen hem van mishandeling. Ook zou hij geld van haar achterover hebben gedrukt.

In september oordeelde ook de rechter dat Nick verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van Bobbi Kristina. De rechtbank kwam tot die beslissing nadat Nick niet kwam opdagen voor een verhoor. Donderdag was hij er opnieuw niet. Nick heeft overigens altijd iedere betrokkenheid ontkend.