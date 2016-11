Schmidtverfilming Wiplala wint Pools festival

ANP Schmidtverfilming Wiplala wint Pools festival

WARSCHAU - De Nederlandse familiefilm Wiplala is de grote winnaar geworden van het Ale Kino! on Tour-filmfestival in Polen.

Door ANP - 18-11-2016, 7:01 (Update 18-11-2016, 7:01)

De verfilming van het bekende boek van Annie M.G. Schmidt is bekroond met de 'Kleine Geit', de hoofdprijs van het reizende festival. De film kwam zowel bij de kinderjury als bij het publiek als winnaar uit de bus, maakte producent Bos Bros vrijdag bekend.

Het Ale Kino! On Tour-festival is in het leven geroepen voor kinderen en tieners uit de kleine Poolse steden, waar nieuwe en minder commerciële films vaak niet getoond worden. Het is niet de eerste internationale prijs die Wiplala in de wacht sleept; eerder kreeg de film ook al de hoofdprijs op een festival in Californië.

Wiplala draaide in de winter van 2014 met succes in de Nederlandse bioscopen. Het boek en de verfilming vertellen over een klein mannetje dat afkomstig is uit een land waar iedereen kan toveren. Als hij in het keukenkastje van de familie Blom belandt, heeft dat verregaande gevolgen voor het gezin.

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Peter Paul Muller, Marjan Luif, Paul Kooij en Géza Weisz. Wiplala is op Eerste Kerstdag voor het eerst op televisie te zien, bij NPO-Zapp.